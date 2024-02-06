Пресс-секретарь Президента РК Берика Уали разъяснил порядок назначения Премьер-министра

«Согласно нашей Конституции, Президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией «Аманат». В случае одобрения Глава государства вносит кандидатуру Премьер-министра на рассмотрение Мажилиса Парламента для дачи его согласия. В случае согласия Мажилиса Президент назначает на должность нового Премьер-министра. После этого начнется процесс формирования состава Правительства Республики Казахстан», — пояснил Берик Уали.

Он также напомнил, что 7 февраля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства.