Председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбай назвал размеры субсидий, которые получат спецпредприятия за сбор, транспортировку и переработку пластиковых отходов в Казахстане

«В 2024 году за 1 тонну полимерной (пластиковой) упаковки будет уплачиваться 67 379 тенге, в том числе за: сбор — 33 413 тенге; транспортировку — 27 358 тенге; переработку 6 609 тенге», — сообщил Ержан Сарсенбай на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Всего на поддержку предприятий, которые занимаются сбором, транспортировкой и переработкой отходов, подпадающих под расширенные обязательства производителей, предусмотрено 7,6 млрд тенге.

«Дополнительно для развития инфраструктуры и реализации государственной экологической политики в области управления отходами планируется выделение 200 млрд тенге на проекты по внедрению технологий сбора, транспортировки и переработки отходов, строительству заводов по переработке отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций», — отметил председатель правления АО «Жасыл даму».

Финансирование будет осуществляться через АО «Фонд развития промышленности» и является возвратным со ставкой вознаграждения не более 3% годовых, на срок от 3 до 15 лет. При этом, для получения льготного финансирования заявителям необходимо предоставить первоначальный взнос в размере 20%, в том числе 10% денежными средствами.