О вреде наркотиков говорили участники гарнизонного развода в Петропавловске

О вреде наркотиков говорили участники гарнизонного развода, который прошел на стадионе «Динамо» в Петропавловске. На мероприятии присутствовали волонтеры городского Молодежного ресурсного центра, представители филиала ОО «Молодежное крыло «Жастар Рухы» при партии «AMANAT», сотрудники управления по противодействию наркопреступности, воинской части, батальонов патрульной полиции, кинологи.

ЕНБЕК СЕМБИН, заместитель начальника ДП СКО:

— Наркомания и наркопреступность являются общей социальной проблемой. Неоднократно в своих посланиях Президент РК призывал консолидировать усилия общества, гражданских институтов, всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании, борьбы с наркопреступностью в целом. С 5 по 9 февраля 2024 года по всей республике будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон».

Во время гарнизонного развода с докладом выступила врач психиатр-нарколог Центра психического здоровья.

АЛЕНА МОЖАРОВА, психиатр-нарколог Центра психического здоровья:

— При опьянении опиоидами в первую очередь вам нужно обратить внимание на внешний вид, т.к. данные вещества в основном употребляются внутривенным путем, поэтому на руках, локтевых сгибах, других поверхностях, где у нас есть венозный доступ, обязательно будут множественные инъекции застарелые и новые. Второй признак, который поможет вам соориентироваться — это зрачок. При употреблении этих веществ он всегда будет узкий, на свет реагировать не будет или будет реагировать слабо.

В прошлом году стражи порядка провели почти 900 мероприятий антинаркотической направленности. Выявили 105 фактов незаконного оборота синтетических наркотиков, изъяли более 700 кг различных наркотических средств. Во время ОПМ «Заслон» полицейские будут проводить широкий спектор мероприятий, включая профилактическую работу с населением Северо-Каазхстанской области. Правоохранители отправятся в учебные заведения региона, чтобы побеседовать с учащимися и студентами о вреде запрещенных веществ, а также последствиях их употребления.

Дарья Пышмынцева