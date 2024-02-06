8 незарегистрированных ружей изъяли полицейские за 12 дней

В рамках 12-дневной акции «Владелец» стражи порядка проверили 4275 человек. За это время выявлено 8 фактов незаконного хранения гладкоствольных охотничьих ружей. Всех нарушителей полицейские привлекли к административной ответственности. Избежал наказания 49-летний житель Петропавловска, который добровольно сдал незарегистрированное ружьё «ТОЗ» 16 калибра. Мужчина говорит, что нашёл оружие в лесном массиве посёлка Борки, где заметил стоящий под деревом пакет.

ВАДИМ КЛИМЕНОВ, житель г. Петропавловска:

— В нём находилось ружьё. Когда я открыл, обнаружил, что это, так называется, ружьё. Я его посмотрел, чтобы не оставлять там, забрал с собой. Привёз домой. Потом решил всё-таки сдать в госорганы.

29 жителей области привлечены к ответственности за нарушение правил хранения гражданского оружия. Чаще всего хозяева не замечают неполадок в сигнализации или держат в оружейных сейфах посторонние ценности. Ещё 21 человек не перерегистрировал своё оружие в установленные сроки.

КУРМАН МУСИН, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

— Призываем всех жителей СКО сдать добровольно в ОВД имеющееся у них незарегистрированное оружие. При этом вы будете освобождаться от уголовной и административной ответственности после определённых проверок.

Такие проверки полицейские проводят регулярно в течение года. Цель мероприятий — защитить людей от несчастных случаев и угрозы совершения краж оружия.

Валерия Филатова