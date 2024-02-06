120 пловцов участвуют в соревнованиях в «Дельфине»

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Дельфин» стартовало первенство по плаванию. Турнир посвятили 35-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. На дорожках бассейна за награды борются 120 пловцов. Возраст участников — от 12 до 16 лет. Это первые масштабные соревнования после проведенного здесь капитального ремонта.

Егору Демкову — 14 лет, из них 8 занимается плаванием. За плечами юноши немало побед. Егор является кандидатом в мастера спорта.

ЕГОР ДЕМКОВ, воспитанник СДЮСШОР «Дельфин» водных видов спорта:

— Сейчас проплыл 1353 дистанцию, 100 метров баттерфляем. Достижения — призер чемпионатов РК. Плавание мне очень нравится. Развивает оно все группы мышц, всегда в тонусе и в физической форме. Может быть, свяжу свою дальнейшую деятельность, буду заниматься более профессионально. К соревнованиям готовился недолго.

Сегодня спортсмены проплывут дистанцию 100 метров баттерфляем и столько же на спине. Завтра пловцам предстоит преодолеть дистанцию 100 метров брассом и вольным стилем. Это отборочные соревнования.

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, старший тренер по плаванию СДЮСШОР «Дельфин» водных видов спорта:

— Плавание в нашем регионе активно развивается. У нас есть чемпионы РК среди взрослых спортсменов, победители и призеры первенств. Призеры чемпионата Казахстана, Кубков Казахстана, призеры международных стартов. Сейчас 2 наших спортсмена готовятся принять участие в чемпионате, который состоится в конце февраля.

Победителей турнира наградят почётными дипломами и медалями. Они будут защищать честь региона на чемпионате Казахстана. Пройдет он в Боровом в марте. К слову сказать, сегодня спортивную школу «Дельфин» посещают более 360 воспитанников.

Камилла Карим

