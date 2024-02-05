За один день полицейские доставили в приёмник-распределитель 123 лица БОМЖ

Рейд по лицам БОМЖ провели петропавловские полицейские. В зоне повышенного внимания — район железнодорожного вокзала, теплотрассы, рынки торговые дома, Рабочий посёлок и другие традиционные места возможного появления бродяг. За день полицейские доставили в приёмник-распределитель 123 лица БОМЖ. Из них 20 ранее судимых и 15, состоящих на различных учётах в полиции, в том числе 9 человек по категории «вор», двое — по категории «похититель сотовых телефонов». Всех их поставили на фото-видеоучёт, проверили по спискам разыскиваемых лиц. Полицейские напоминают, в случае скоплениях лиц БОМЖ обращаться в полицию на номер «102» либо воспользоваться функционалом мобильного приложения «102» — официальным приложением МВД РК. Телефон дежурной части приёмника-распределителя городского управления полиции: 8 (7152) 52-92-99.



Камилла Карим