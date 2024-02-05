Выездная акция «Караван безопасности» прошла в с. Полудино

В эту субботу спасатели и волонтёры из числа студентов педколледжа посетили село Полудино в районе Магжана Жумабаева. Цель визита — напомнить о правилах пожарной безопасности и проверить, как их соблюдают жители. Особое внимание — многодетным семьям, пенсионерам, одинокопроживающим и лицам с инвалидностью. Задача «Каравана безопасности» — не просто поговорить с гражданами, а наглядно показать, к чему может привести банальная неосторожность и беспечность.

Источником пожара может стать старая электропроводка, размер металлического листа перед дровяной печью, коврики и паласы перед дверцей. Спасатели напоминают, что нужно периодически чистить дымоход. Также участники «Каравана безопасности» дали рекомендации, как себя вести при возникновении пожара, что делать при задымлении помещения.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— На территории Северо-Казахстанской области с начала 2024 года произошло 53 пожара. К сожалению, в огне у нас погибли три человека, пострадали четыре человека.

Нужно помнить и о надвигающемся паводке, говорят спасатели. Следует убирать снег с придомовой территории, а в случае разгула стихии следовать указаниям ЧС-ников.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СП и АСР» ДЧС СКО:

— На территории района шесть населенных пунктов, которые находятся в зоне риска паводка. Обошли дома, это порядка 524 человек.

Анна Богословская

