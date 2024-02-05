Раскрываемость преступлений в СКО выросла на 63%

Об итогах работы за 2023 год рассказали стражи порядка. Принимаемые меры, по словам главного полицейского области Айдына Кабдулдинова, позволили снизить количество совершаемых правонарушений на 18%.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— В том числе тяжких видов на 13,5%. Отмечается снижение регистраций подавляющего количества преступлений, убийств на 31%, причинение тяжкого вреда здоровью на 3,9%, грабежей на 10%, краж на 25%, угонов автотранспорта на 56%, скотокрадств на 5%, вымогательств на 33%, изнасилований на 25%. Не значительно, но всё же снижено число интернет-мошеничеств на 1,2%.

В работу полиции активно внедряется цифровизация рабочих процессов. Успешно реализованы ряд проектов, в том числе «сплошное видеонаблюдение», системы экстренного вызова «SOS» и внедрение мобильных комплексов фиксации правонарушений. Особое внимание уделяют борьбе с киберпреступностью.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— На протяжении последних двух лет значительно активизировалась киберпреступность. Практически ежедневно в области регистрируются факты мошенничества с использованием интернет-технологий. На долю таких преступлений сейчас приходится 22% всей регистрации преступлений.

В 2023 году полицейские провели почти 900 мероприятий антинаркотической направленности. Выявили 105 фактов незаконного оборота синтетических наркотиков, изъяли более 700 кг различных наркотических средств. В целом, общая раскрываемость преступлений выросла на 63%. Количество преступлений в общественных местах снизилось на 13,6%. Айдын Кабдулдинов ответил на вопросы, касающиеся преступлений, вызвавших общественный резонанс.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник департамента полиции СКО:

— В декабре месяце, 28 декабря, были обнаружены тела трёх человек в Рабочем посёлке. По данному факту материалы зарегистрировали в РДР. Были подключены все следственно-оперативные подразделения и в течение двух часов подозреваемые лица были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по уголовному деолу назначены все необходимые экспертизы, по результатом которых уголовное дело будет направлено в суд.

Согласно сведениям Бюро национальной статистики, повысился уровень доверия граждан к полиции Северо-Казахстанской области. Он составил более 90%.

Валерия Сиваш