Проект «Қарызсыз қоғам» стартовал в СКО

Повышение финансовой грамотности, эффективное расходование средств и сокращение количества кредитов. Об этом говорили на обучающем тренинге по финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам». Кымбат Самуратова — одна из первых, кто посещает первую лекцию. Отмечает, финансовая неграмотность является одной из социальных проблем страны.

КЫМБАТ САМУРАТОВА, участница проекта «Қарызсыз қоғам»:

— Нужно правильно распределять бюджет, уметь правильно экономить. Особенно сложно молодым. Они берут кредиты совсем на ненужные вещи к примеру, на телефоны и разные гаджеты.

Лекция продлится 5 дней. Участникам проекта расскажут, почему возникают финансовые проблемы, каким образом снизить долговую нагрузку, как не попасть на уловки мошенников, как правильно распределять семейный бюджет, в каких финансовых организациях можно брать кредиты и какие нюансы нужно учитывать при заключении договора на займ.

ДМИТРИЙ ШЛЕДЕВИЦ, председатель РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» по СКО:

— В программе участвуют безработные, самозанятые и бюджетники. Главная проблема — это закредитованность населения. В первую очередь необходимо, чтобы люди стали считать свои деньги. Для этого есть простые приложения — кошельки и там фиксируете свои доходы и расходы. Потом обязательно кредиты по кредитам, необходимо брать целевые кредиты. Ни в ком случае нельзя брать на сотовые телефоны, телевизоры.

Обучение проводится бесплатно. Семинары будут проходить до конца года. Организаторы планируют охватить порядка 4,5 тысяч людей. Лекции проходят в Петропавловске, а также в Мамлютском, Айыртауском и Есильском районах.

Камилла Карим