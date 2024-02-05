Предупреждение участкового спасло сельчанку от интернет-мошенников

Своевременное предупреждение участкового инспектора уберегло жительницу с. Афонькино Мамлютского района от интернет-мошенников. Майор полиции Рустам Валиев регулярно размещает в сельском WhatsApp-чате профилактические видеоролики и памятки об угрозе киберпреступности. 1 февраля, всего через полчаса после очередного ролика, в чате появилась благодарность местной жительницы. В голосовом сообщении женщина пояснила, что её пытались обмануть, сообщив о том, что её родственник стал участником ДТП. Это распространённая схема обмана: лжеполицейские сообщают, якобы жертва происшествия готова не писать заявление, если получит деньги. Денежные средства преступники обычно предлагают передать через посыльного — дроппера. Всего за январь в Мамлютском районе зарегистрировано 2 факта интернет-мошенничества. Оба совершены именно по такому сценарию. На днях проблема профилактики сетевых афер обсуждалась на межведомственной комиссии с участием местных исполнительных органов, прокуратуры и общественников. Принят ряд решений об усилении совместной профилактической работы, чтобы охватить как можно больше людей.



Валерия Филатова