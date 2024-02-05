Кубок г.Петропавловска по зимнему дрифту состоялся на озере Тинном

Скорость, адреналин, драйв. Момент, когда машина и человек становятся одним целым. В областном центре состоялся кубок г.Петропавловска по зимнему дрифту. Участие приняли пилоты из 2-х стран и 8-ми городов. Первый этап состоялся в субботу — квалификация. По её итогам из 43-х экипажей к заезду допустили 32.

АЗАТ АБДРАХМАНОВ, организатор:

— Они проедут уже в парном дрифте. То есть, второй пилот должен максимально близко проехать к первому. Даже можно слегка касаясь автомобиля, то есть, минимальное расстояние. Первый пилот едет по заданию судьи. Судьи на вышке смотрят за проездом пилотов и оценивают. У нас проходят в Топ-16, далее в Топ-8, Топ-4 и финальные заезды.

С трассы только что вернулся Егор Ерёменко из Омска. В этом заезде он показал хорошие результаты. В дрифте Егор уже 4 года.

ЕГОР ЕРЁМЕНКО, участник соревнований, г.Омск, РФ:

— Хороший заезд. Здесь со всеми нужно ехать очень серьезно. Хорошая лига, пилоты сильные. Но у моего соперника немного не получилось в некоторых местах. Я был лучше. Трасса техничная, нелегкая. Потому что есть затыки, где нужно хорошо отрабатывать. И плюс к тому, покрытие уже сильно испортилось, поскольку 43 пилота, каждый потренировался, прошел квалификацию. И сейчас уже довольно сложно ехать. Машина уже не так стабильно ведет себя как вчера.

К очередному заезду готовит свой автомобиль и его сокомандник Виталий Панин. Своего железного коня он назвал «Молния Маккуин», о чём можно догадаться по раскрасу машины. Как и Егор, Виталий вошел в Топ-16. Пилот, конечно, надеется на победу. Тем не менее, главная цель его приезда — показать себя и перенять опыт местных любителей дрифта. На соревнованиях в Казахстане команда впервые.

ВИТАЛИЙ ПАНИН, участник соревнований, г.Омск, РФ:

— У нас очень много, кто ездил сюда. Всегда положительно отзывались о данных мерояприятиях. Честно скажу, я так накатался за эти выходные, много тренировок было. Все вообще идеально. Нам понравилось. Загадывать не буду, но хотелось бы приехать сюда ещё раз. Все делаем собственными руками. Та же самая краска. Машина максимально не примечательная. Классические агрегаты. У нас в команде есть идеология «Автоспорт должен быть доступен». И мы стараемся всегда сделать за минимальные деньги максимально конкурентную машину.

АЗАТ АБРАХМАНОВ, организатор:

— Конечно, каждый пилот персонально готовит машину. Здесь абсолютно разные машины, даже если одна марка автомобиля, «начинка» абсолютно разная. Начиная от двигателя, трансмиссии, ходовой части и резины. Все основательно готовятся. Нас поддержали наши спонсоры. Победителя ожидает ценный приз в виде самой топовой резины для его автомобиля.

Посмотреть на зрелищные заезды и получить адреналин собралось немало людей. Кто-то болеет за любимого пилота, а кто-то только приобщается к культуре автоспорта.

— Дядя мой родной. Болеем за него. Надеемся, что выиграет.

— Только приехали. Ну, результат впечатляет. Все хорошо подготовились и удачный заезд у каждого.

— Ну, как гоняют машины ребёнку интересно.

— Интересно. Машины хорошо ездят, скорость хорошая.

— Я вообще первый раз на таком мероприятии. Адреналин, что могу сказать. Классно.

По итогам финального заезда победу одержал Никита Карпов на ВАЗ 2104. Серебро забрал Егор Ерёменко на ВАЗ 2107. Третье место за Русланом Смагуловым на BMW е36.

Диана Салихова