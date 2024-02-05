Глава региона посетил еженедельную с/х ярмарку

На прошедшей ярмарке было представлено широкое разнообразие продуктов сельского хозяйства: начиная от овощей и заканчивая колбасами и молочными изделиями. Некоторые жители города стали постоянными гостями еженедельной ярмарки. С удовольствием покупают товары здесь пенсионеры. Помимо хорошего качества они отмечают привлекательные цены.

— Цены здесь всегда приемлемые. Сюда всегда можно прийти и купить по нормальной цене, поэтому я каждый раз посещаю эту ярмарку. Продукты все свежие, претензий никаких нет.

— Молоко купили, сметану купили, баранину, цены нас устраивают.

— Молоко и творог купил. Цены мне нравятся. Спасибо жителям районов за привезенные продукты по низким ценам. Хочу отметить, что товар качественный, свежий. Меня устраивает.

36-летний Роман Шнайдер продает мясо птицы на ярмарке вот уже несколько лет. Говорит, что горожане с охотой берут товар. Мужчина подробно рассказал об имеющемся ассортименте.

Роман Шнайдер, продавец:

— Все, что связано с курицей: бедро, крыло, грудка, голень, окорочка, сама тушка, суповой набор, печень, желудочки, сердце, цыпленок табака, все наши позиции — все, что состоит из курицы, все части.

Еженедельная ярмарка была открыта для всех желающих, которые с большим интересом подходили к торговым прилавкам. Покупатели получали возможность приобрести свежие натуральные продукты, общаться и задавать вопросы производителям лично. Одним из посетителей был аким Северо-Казахстанской области, Гауез Нурмухамбетов.

— Своя продукция у Вас?

— Да, Белое, Кызылжарский район

— Вы от района торгуете, да? Люди раскупают? Все нормально?

— Приходят, да!

Продавцы уверяют, что качество товаров отменное. Натуральные продукты с охотой разбирают местные жители. Представители районов благодарят организаторов за возможность продемонстрировать свою продукцию жителям областного центра.

Елена Лобачева, продавец:

— На ярмарку мы приезжаем постоянно. Продукция у нас изготовлена из чистого мяса, плюс специи. Уже за такой период мы наработали своих покупателей, т.е. люди уже идут целенаправленно за нашей продукцией. Виды у нас: колбасы есть, и ветчина, и ливерная, и печеночная, свиная, говядина, рулеты красивые, карбонад. Ассортимент у нас достаточный.

Заключены меморандумы с торговыми сетями о сотрудничестве по сдерживанию цен, чтобы они не превышали торговую надбавку в 10%. В области также сформирована комиссия по посредническим схемам. По словам заместителя управления предпринимательства, на ней проведено уже 85 заседаний, на 20 из них были выявлены нарушения, когда посредники завышали цену.

Канат Шамсутдинов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— С целью сдерживания цен в области сформирован стабилизационный фонд при социально-предпринимательской корпорации «Солтүстік». Фондом выдаются займы местным товаропроизводителям для закупа сырья и дальнейшей переработки, продажи в торговые сети по удешевленной цене. У нас 19 наименований социально значимых товаров, из них 15 производится в нашей области. Не производится только рис, масло подсолнечное, сахар и соль. Это закупается напрямую у заводов-производителей казахстанских.

Такие ярмарки дают возможность районным сельскохозяйственным производителям заявить о своей продукции и стать доступными для широкого круга покупателей.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Здесь привезена продукция: говядина, баранина, конина, свинина, мясо птицы, молочная продукция, продукция пчеловодства, овощи. Объем завезенной продукции составляет более шести тонн на общую сумму 8.3 млн. тг. Нужно сказать, что такие ярмарки у нас еженедельно проходят. В областном центре за прошлый год в целом по области проведено 303 сельхозярмарки. Только в областном центре проведено 133.

Сельскохозяйственная ярмарка стала отличным поводом для демонстрации богатства и разнообразия продукции северного региона. С начала текущего года проведено уже девять ярмарок на общую сумму 19.5 млн тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/