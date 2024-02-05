Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева подняла проблемные вопросы сферы цифровизации и умных технологий

«Smart-города строятся в стране с 2019 года. За это время менялись их стандарты и подходы. Однако темпы и порядок их создания все еще оставляет желать лучшего. В настоящий момент реализация концепции «умного» города осуществляется в соответствии с Эталонным стандартом «умных» городов Республики Казахстан. Но ни один город в стране к ним в полной мере не приблизился. Внедряются лишь отдельные решения и не везде. Система управления освещением внедрена только в 2 мегаполисах и 5 областных центрах (по прогнозам экономит до 70% расходов на электричество). Единый расчетный центр — в 2 мегаполисах и 9 областных центрах. Система управления ТБО — только в двух городах и т.д. Это понятно, ведь все инициативы в рамках умных городов реализуются за счет средств местных бюджетов», — сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос.

Она отметила, что руководство регионов имеет полное право расставлять приоритеты, но при этом смарт-технологии не встроены в долгосрочную систему планирования.