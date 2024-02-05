Аким области посетил проблемный дом по ул. Жамбыла, 38

Анар Абдрахманова — одна их тех, для кого счастливый период новоселья омрачился рядом возникших проблем. Двухкомнатную квартиру мама двоих детей приобрела по госпрограмме и не ожидала, что качество новостройки вызовет нарекания. Всю зиму семья не выключает обогреватель, так как в квартиру задувает ветер, дует из окон, говорит жительница. Есть проблемы и с горячей водой. Даже на момент съемки ее не было.

Анар Абдрахманова, жительница г.Петропавловска:

— В морозные дни мы даже ставили 2 обогревателя. В целом, как Вы знаете, после того, как пользуешься обогревателем, вырастает сумма в квитанции и мы платим большую сумму. Когда менялись застройщики, у нас даже была авария, и в течение 3-4 дней не было отопления, горячей воды. И нам пришлось с детьми без тепла и воды жить.

А это еще один житель проблемной новостройки. Он с досадой показывает трещины, которые появились по всему дому. Здесь есть проблемы с кладкой стен и их утеплением, некоторые кирпичи выдавливает буквально на половину, что представляет угрозу для прохожих, утверждает Михаил Милютин. Он со своей семьей живет здесь 2 года, но из-за многочисленных проблем, в том числе и с крышей, даже не решается начать ремонт.

Михаил Милютин, житель г.Петропавловска:

— То там, то там трещины идут. Везде какие-то просадки, осадки, то в одном месте трещина, то в другом. Поэтому с ремонтом пока не спешу. На крыше стало рвать стяжку, и она потекла. В этом году я собственноручно залатал те разрывы на крыше, где топило квартиры. Там довольно много накрыли мы.

Но решить самостоятельно имеющиеся проблемы жильцы не в силах и надеются на помощь акимата. Глава области лично встретился с жителями и ознакомился с состоянием дома. В том числе побывал и на крыше, где отчетливо видны подтеки. Он отметил, что уже проведено техобследование и по всем недочетам будут приняты меры.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Посмотрели и техэтаж, и тепловой узел в подвальном помещении, есть вопросы, которые нужно устранять. Правильно, еще раз скажу, правильно, что техобследование сделали. Надо качественно сделать, я прошу Вас, потом комиссионно сами проверьте, совместно с людьми, жителями, все устраните. Такое поручение я Вам даю.

Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска отмечает, они были в курсе многочисленных жалоб жителей. Возникшие проблемы чиновник связывает с тем, что за время стройки объекта сменилось сразу несколько подрядных организаций.

Болат Конгужинов, и.о. руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Петропавловска:

— Проблема в том, что застраивало 3 подрядные организации. И каждая уже является банкротами, последняя только осталась. Это ТОО «Курылыс-сервис», которая на сегодня выполняет работы на других наших объектах, и в счет этих объектов мы будем просить, чтобы они все эти недоделки устранили. Когда принимали, дом полностью был в исправном состоянии, здесь и технический надзор принимал, и авторский надзор, и сотрудники отдела строительства полностью принимали этот дом.

К исправлению недочетов приступят с потеплением. Устранить нарекания пообещали летом. Всего на строительство дома было выделено больше миллиарда тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/