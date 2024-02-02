Полицейские встретились с дорожниками

В департаменте полиции провели очередную встречу с представителями местных исполнительных органов и подрядчиками, которые обслуживают автодороги областного значения. В режиме видеоконференцсвязи в работе приняли участие районные отделы полиции. Обсуждались резервы для компенсации нехватки отсыпного материала и тяжёлой техники, порядок взаимодействия при ухудшении погодных условий. В частности, решено широко использовать практику закрытия автодорог по всем направлениям. В бураны вместо плановой очистки зачастую приходится привлекать технику для помощи водителям, застрявшим в заносах. Районным отделам полиции поручено временно ограничивать скорость на аварийно-опасных участках, держать на постоянном контроле снегоочистительные работы.

НАЗАР БАЙМАТОВ, начальник отдела управления административной полиции ДП СКО:

— С начала года сотрудниками ДТИ УАП совместно с представителями дорожных коммунальных органов проведено 241 обследование автодороги улично-дорожной сети с охватом более 2460 км., в ходе которых выявлено 348 дефектов, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.



Камилла Карим