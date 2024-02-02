Отбор в региональные кадровые резервы стартует с 1 марта

С 1 марта стартует отбор в региональные кадровые резервы. Основная цель проекта — формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодёжи к развитию регионов.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Отбор осуществляется кадровой комиссией области. Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса «Б», за исключением избираемых должностей, без проведения конкурса.

Принять участие в отборе могут граждане не старше 35 лет, с высшим образованием и трудовым стажем не менее трех лет. Как госслужащие, так и работники других сфер.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Отбор будет проводиться в рамках определенных базовых направлений. Это индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, ЖКХ и инфраструктура, агропромышленный комплекс и земельные отношения. Отраслевые направления и количество резервистов утверждаются региональными кадровыми комиссией с учетом социально-экономической ситуацией в регионе и приоритетов развития системы госуправления.

Отбор в резерв состоит из пяти этапов: приём документов, тестирование на знание законадательства и оценку личных качеств, оценка компетенций, затем структурированное интервью в комиссии и завершающий этап — заседание комиссии. Результаты каждого этапа будут размещаться на интернет-ресурсах, в личных кабинетах кандидатов, а также на сайте проекта — onir.pkrezerv.gov.kz. Срок нахождения в региональном резерве — 2 года.

Диана Салихова