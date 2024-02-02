Об итогах 2023 года рассказали на пресс-конференции в областном онкоцентре

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Заболеваемость онкологией растет во всем мире. Казахстан — не исключение. В Северо-Казахстанской области темп прироста составил 5,3 %, на 100 тысяч человек приходится 347 больных онкологией. Хорошая новость в том, что злокачественные образования стали диагностировать раньше.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Смертность продолжает снижаться, причем достаточно хорошими темпами. Если в 2010-х годах мы имели до 126, 130 промилле, то сейчас за 2023 год у нас 86,6. Это очень хорошее достижение.

В прошлом году от онкологии в нашей области умерли 458 человек. Еще один показатель эффективности принимаемых мер при лечении — выживаемость за 5 лет, у нас он составляет 56,2 %. В 2024 году есть и нововведения. В рамках борьбы с раком шейки матки с этого года минздрав объявил о начале вакцинации девочек от ВПЧ.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Возобновляется программа вакцинации от вируса папилломы человека. С осени по мере закупки вакцины четырехвалентной она будет проводиться. К нашему стыду, вся центральная и средняя Азия давно уже это делает, чтобы обезопасить своих девушек и женщин от рака шейки матки.

Несколько лет назад общественность негативно отреагировала на такую практику. Данные девочек, которые получили прививку в 2013 году, говорят о том, что вакцина дала положительный результат, и на детородную функцию не повлияла, заявил Олег Дудяк. Тогда от ВПЧ привили 17 тысяч школьниц. В нашем регионе это далеко не самый распространенный вид онкологии.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— За прошлый год у нас рак легкого перешел на второе место по заболеваемости, в структуре заболеваемости на первое место вышел рак молочной железы, как и во всей республике, традиционно он лидирует.

На пресс-конференции прокомментировали и ситуацию с исчезновением Диферелина из списка льготных медикаментов для женщин, у которых есть такой диагноз. Накануне стало известно, что препарат вернули благодаря инициативе сенатора от СКО Асем Рахметовой. Сейчас обновленный приказ проходит регистрацию в министерстве юстиции.

ОЛЕГ ДУДЯК, директор онкологического центра многопрофильной областной больницы:

Министерство обещало дать нам письмо, на основании которого мы сможем хотя бы на бумаге выписывать рецепты, чтобы потом занести их в программу. Сейчас мы не можем это сделать, потому что нет привязки, формально логистический контроль не пропускает выписку. Только сегодня Диферелин должен оказаться на складе СКФ. В лучшем случае нам его отдадут на следующей неделе.

Чтобы своевременно выявить онкологию, необходимо проходить регулярный скрининг, напоминают специалисты. Это увеличивает шансы на выздоровление и более успешное лечение.

КУЛЬЗИПА САНДЫБАЕВА, заведующая СКДО онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Рак молочной железы проводится у женщин в возрасте от 40 до 70 лет с интервалом два года. Рак шейки матки проводится у женщин в возрасте от 30 до 70 лет с интервалом в 4 года.

Третье место по распространенности в СКО занимает колоректальный рак, его проверяют у мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет с двухлетним интервалом. Замыкает список наиболее распространенных видов онкологии рак кожи, нередко пациентам приходится наблюдаться у врача всю жизнь. На учете в онкоцентре состоит 10 976 человек, это на 500 больше, чем в прошлом году. Олег Дудяк напомнил жителям области, что лечение раковых заболеваний входит в бесплатный гарантированный объем медицинской помощи, его могут получить все, вне зависимости от статуса в фонде ОСМС. Также в онкоцентре установят линейные ускорители для лучевой терапии, наша область будет одной из шести регионов, где появится такое оборудование.

Анна Богословская