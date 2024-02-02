Книжная выставка, посвященная творчеству Бердибека Сокпакбаева, проходит в Петропавловске

В рамках республиканской акции «Одна страна — одна книга» в областной библиотеке им. С. Муканова проходит книжная выставка. В этом году ее посвятили произведениям советского детского писателя Бердибека Сокпакбаева, известного своей повестью «Меня зовут Кожа».

КАЙЫРЖАН МАЛИКОВА, руководитель отдела областной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Ежегодно выбирают произведения одного или нескольких авторов, и в течение года вся страна читает эти произведения. На нашей выставке представлены книги Бердибека Сокпакбаева, журнальные материалы, где ранее опубликовывались его произведения, статьи, касающиеся литературоведения и проблем казахской литературы.

По сюжету произведения «Меня зовут Кожа» был снят одноименный кинофильм, который получил много наград. Выставку посетили учащиеся средних школ и студенты колледжа. Им показали фильм о жизни писателя и рассказали о его произведениях.

ТАНШОЛПАН БЕКТАНОВА, учащаяся средней школы №6 им. Кожабергена жырау:

— Меня сегодня пригласили в библиотеку, чтобы я узнала о биографии и творчестве Бердибека Сокпакбаева.

Акция «Одна страна — одна книга» продлится в течение всего года.

Валерия Сиваш