Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» открылся в Петропавловске

Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» открылся на базе областного перинатального центра в Петропавловске. Ежегодно здесь смогут принимать около 400 особенных детей в возрасте до 3 лет. Открыли его при поддержке фондов «Самрук — Қазына» и «Қазақстан халқына». Это 16-й центр раннего вмешательства, существующий в Казахстане.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— Помимо этого центра раннего вмешательства планируем вместе с нашими партнерами реализовать современный реабилитационный центр на базе многопрофильной детской областной больницы, на базе Чкаловской амбулатории. Мы сделаем ремонт, а оснащение мебелью и оборудованием сделают наши партнёры.

По данным областного управления здравоохранения, сегодня в регионе проживают более 2300 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В новом центре с ребятами будет работать команда неврологов, реабилитологов, инструкторов ЛФК, психологов, логопедов и эрготерапевтов.

ТАТЬЯНА РОМАНЦОВА, эрготерапевт центра раннего вмешательства «Қамқорлық»:

— Проводим здесь занятия с мамами и малышами. С мамами, если детки новорожденные, обучаем их, как правильно менять памперс, как укладывать ребенка. Если ребенок постарше, обучаем развитию мелкой моторики, развитию движения. Чтобы ребенок мог раздеться, одеться, зубки почистить, умыться.

Центр оснащен современным медицинским и диагностическим оборудованием высокого уровня из США, Германии, Великобритании, России и Казахстана. На сегодня трудятся в нём 7 специалистов, штат будет расширяться.

ЕЛЕНА КАЛЮЖНАЯ, директор областного перинатального центра:

— Индивидуальный будет план для каждого малыша, в зависимости от его диагноза, состояния, состояния нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, речевого развития. Это лечение будет рассчитано на 14 дней.

При необходимости лечение можно будет пройти повторно.

Дарья Пышмынцева