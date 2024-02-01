В областном спецЦОНе наняли нового подрядчика для очистки автодрома

Несколько единиц специальной техники, а также рабочие с лопатами очищают автодром областного спецЦОНа. С нового года к этой работе здесь приступил новый подрядчик.

КАНАТ МУКАШЕВ, заместитель председателя ОО «Көмек»:

— Работы ведем ежедневно, закреплен один трактор, который находится на автодроме постоянно, дополнительно привлекаем погрузчик, когда автодром не работает в выходные дни, стараемся согласно графика вывозить скопления снега. Применяем реагенты — песок и соль, зимние реагенты. С учетом погодных условий реагенты работают именно в солнечную погоду. Допустим, сегодня солнца нет, соответственно реагенты эффект давать не будут. В штате закреплены у нас три человека, которые работают вручную.

Для работы в зимний период компании выделили чуть больше 4 млн тенге, в летний — около 2 млн.

АНАРА КУСАНОВА, PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— До этого у нас был подрядчик, который несвоевременно проводил работу по очистке автодрома. В связи с этим выпадение осадков повлияло на качество автодрома. Дополнительно у нас автодром оснащен конусами для ориентирования курсантов. Дорожные знаки установлены согласно всем требованиям, автодром оборудован GPS-оборудованием. Хотелось бы озвучить статистику по положительно сдавшим курсантам. Если в 2023 году у нас было на одного сдавшего — 8 не сдавших, сейчас статистика улучшилась в январе 2024 года. На одного сдавшего приходится 6 не сдавших.

Для них автодром, покрытый коркой льда, стал непреодолимым испытанием. Из-за этого некоторые североказахстанцы приняли решение сдать экзамен по вождению в тёплый сезон.

ВЛАДИМИР ЛОБОДА, директор ТОО «ПТУЦ Тулпар», Жамбылский район:

— Не видно полос, горка заледенела, не то, что с первого, с третьего раза не получается сдать. От нас поехало в пределах 5-6 человек. Сдачу оставили на весну, когда все растает, когда все будет хорошо видно, когда будут там условия ехать и сдавать, просто сейчас нет смысла. Условия такие, что, если трижды не сдал практику, то аннулируется экзамен по теории. Вторая проблема — в автоцоне нет прицепа, приходится где-то в автошколе договариваться.

Если договориться не получается, курсанты, которые хотят получить права категорий «С», «Е», едут сдавать экзамен по вождению в Кокшетау, объяснил Владимир Лобода.

Дарья Пышмынцева



