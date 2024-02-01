В Министерстве труда и социальной защиты населения определены наиболее востребованные профессии на рынке труда

Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков подчеркнул, что спрос зависит от сектора и региональных особенностей. В регионах с высокой промышленностью требуются рабочие профессии, в то время как в других областях актуальны IT-специалисты, особенно по искусственному интеллекту.

Глава Минтруда Светлана Жакупова добавила, что создание качественных рабочих мест зависит от концепции развития рынка труда, учитывая региональные особенности и потребности в реиндустриализации или индустриализации.