В Казахстане была запущена блокчейн-платформа CARRIP для защиты авторских прав и регистрации интеллектуальной собственности

Разработанная компанией Future Nft Technology Limited, платформа использует технологию блокчейн для обеспечения прозрачности сделок и защиты авторских прав. Проект предоставляет возможность отслеживания сделок по передаче имущественных прав и регистрации прав интеллектуальной собственности.

Технология блокчейн позволяет бессрочно фиксировать произведения, предоставляя доказательства владения авторскими правами. Система CARRIP предоставляет простой и юридически обоснованный процесс регистрации, а казахстанцы уже активно используют платформу для защиты прав на свои творческие работы.