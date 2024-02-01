Профилактику подростковой преступности обсудили полицейские и педагоги

Проблемы подростковой преступности и способы её профилактики стали темой рабочей встречи, инициаторами которой стали специалисты управления образования. На встрече присутствовали заместители директоров по воспитательной работе и социальные педагоги организаций технического и профессионального образования, пригласили и полицейских.

За прошедший год несовершеннолетние совершили 39 преступлений, из них 17 — учащиеся колледжей. Представитель акимата Бауржан Зейнуллин проинформировал об организации профилактической работы со стороны педагогов.

БАУРЖАН ЗЕЙНУЛЛИН, руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования СКО:

— Вновь поступившие студенты на период адаптации берутся на внутриколледжный учёт, и таких студентов у нас 725 человек. Студенты, попавшие в поле зрения правоохранительных органов, имеющих склонность к девиантному и аутодеструктивному поведению, по решению совета по профилактике правонарушений находятся в группе риска. В группе риска на данный момент у нас состоят 242 человека, а на учёте в УП — 20 человек.

Ювенальные полицейские отмечают, что преступления, совершённые учащимися колледжей, носят в основном имущественный характер. Самое распространённое — кража. За 2023 год 5 фактов. Также зарегистрировано 2 случая вымогательства и столько же мошенничества.

ДИНАРА МУКАНОВА, старший инспектор отделения ювенальной полиции УП г. Петропавловска:

— Обратите внимание на учащихся, не посещающих занятия. Выявлять причины, почему не посещают. 00218 00:17-00:19 В общежитиях усилить контроль, так как имеются факты распития алкогольных напитков.

Сотрудники управлений криминальной полиции и по противодействию наркопреступности предупредили о вовлечении подростков в схемы интернет-мошенников и в незаконный оборот наркотиков. С 2021 года по настоящее время за распространение, хранение, рекламу и пропаганду осудили 15 североказахстанских школьников и студентов, из них 12 отбывают наказание в местах лишения свободы.

САГИДУЛЛА ИТЕКБАЕВ, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— По результатам совещания разработан комплекс мероприятий, направленных на недопущение преступлений, совершаемых учащимися и в отношении них. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе и находятся на контроле у руководства полиции ДП СКО.

Полицейские отмечают, что взаимодействие с работниками образования — важная составляющая профилактики преступлений и правонарушений среди подростков.

Анна Потеряева



