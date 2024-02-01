Приговор в отношении сепаратистов оставили неизменным

Приговор в отношении сепаратистов оставили без изменений — апелляция не помогла. Напомним, в начале прошлого года в областном центре группа людей пропагандировала нарушение целостности и унитарности республики. За сепаратистские действия главе этой организации назначили срок — 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, остальных приговорили к 7-ми годам. Осужденные пОдали на апелляцию. 31 января апелляционная инстанция областного суда рассмотрела дело. Её постановлением приговор оставлен без изменений.



Диана Салихова