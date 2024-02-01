Первые выплаты детям из Нацфонда

Первые выплаты в рамках программы «Нацфонд — детям» поступили на счета подрастающего поколения. С 1 февраля начисленную сумму можно проверить на сайте. На брифинге в региональной службе коммуникаций специалисты рассказали о размере выплат, о том как проверить отчисления, и как будет действовать программа.

ГАЛИЯ МУКАНОВА, руководитель отдела выездного обслуживания СКОФ АО «ЕНПФ»:

— 50% инвестиционного дохода, полученные Нацфондом, делились в равных долях между детьми всего Казахстана. Сумма ни для кого не секрет. Сегодня утром даже я своих детей проверила — 100 долларов 52 цента. Зачисляются деньги в долларах.

При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Суммы, начисленные детям, продолжат инвестироваться в составе активов Нацфонда и на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход, рассказала специалист. Проверить наличие средств на счетах детей можно на сайте kids.enpf.kz, введя ИИН ребёнка в соответствующем разделе. Напомним, в программе участвуют дети, рождённые в 2006 году и позже. Является ли ребёнок её участником, законные представители могут узнать в личном кабинете на портале egov.kz.

ГАЛИЯ МУКАНОВА, руководитель отдела выездного обслуживания СКОФ АО «ЕНПФ»:

— Как будет работать эта программа: до 18 лет накоплениями нельзя будет воспользоваться. Как исполнится 18 лет, можно будет снять их на улучшение жилья либо на лечение. Если ребёнок уезжает на постоянное место жительства за территорию РК, данное право у него теряется. В случае смерти ребёнка наследуются наследниками.

Если после 18 лет средства не были сняты, то тогда по истечении 10 лет на него откроется добровольный пенсионный счёт — все деньги переведутся туда. Некоторые родители уже успели проверить отчисления, а кто-то до сих пор не осведомлен о реализации такой программы. Тем не менее, многие отнеслись к ней положительно.

— Идём внука со школы встречать. У нас два внука и внучка.

— Мы не смотрели, но я просто видела в интернете об этом. Мы пока только знаем об этом, но пока еще не ощутили.

— Ну, это хорошо. Спасибо нашему правительству, что они думают об этом. Конечно, хорошо.

— Это только время покажет, какая программа. Ну, надеюсь, всё будет хорошо. Потому что в любом случае поддержка нужна детям. Поскольку сейчас они маленькие, а растут быстро. Уже вот первый класс заканчивает. Этим вопросом займусь, просто я сильно в этом вопросе не разбиралась. Думаю, что программа будет положительно влиять на судьбы детей.

— Конечно, важна. В 18 лет у него как раз накопления какие-то будут. Хотя бы на образование.

— Это вообще пока самая хорошая идея.

В этом году целевые накопления появились на счетах 7-ми миллионов детей Казахстана. Все участники программы за отчетный год получают одинаковую сумму.

Диана Салихова



