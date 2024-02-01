Литературный вечер памяти Сакена Жунусова прошёл в библиотеке им. С. Муканова

1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения нашего земляка, писателя и драматурга Сакена Жунусова. Он родился в селе Кзылту, ныне — село Кишкенеколь Уалихановского района. Сакен Жунусов внёс большой вклад в развитие и продвижение казахской литературы. За многогранный талант в народе его называли «Сакен-серэ».

ЖАКСЫБАЙ САМРАТ, Почётный журналист Казахстана:

— Сакен-серэ начинал свою творческую деятельность с поэзии. Затем перешёл к прозе. Его роман «Единственный дом в Японии» имел большой успех. Это было очень громкое и спорное произведение. В романе упоминались не самые лучшие годы, всё это получало огласку. Тогда Сакен-серэ в течение некоторого времени даже подвергался преследованиям.

Сакен Жунусов является автором многих романов и сборников рассказов. Его перу принадлежат 17 пьес. Самое известное произведение — роман-дилогия «Акан Серэ» о знаменитом казахском акыне 19 века. Сакен-серэ любил писать о Казахстане, его истории и народном духе. Кроме того, он обладал прекрасными переводческими способностями. Сакен Жунусов перевёл на казахский язык несколько рассказов Толстого, Цвейга и других писателей.

УЛДАНАЙ НИЕТБАЕВА, студентка Kozybayev University:

— Сегодня на мероприятии я выступаю с докладом. Буду говорить о творческом пути Сакена Жунусова, его вкладе в казахскую литературу и драматургию. Многие свои произведения он посвящает великим казахским правителям и полководцам. Его историческая драма об Абылай-хане стала основой для многих театральных пьес и кинофильмов.

В 2014 году о нашем талантливом земляке сняли одноименный документальный фильм. Режиссёром картины стал его брат Орал Жунусов, работающий в киностудии «Казахфильм».

Валерия Филатова