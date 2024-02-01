Глава государства встретился с председателем правления АО «Байтерек» Нурланом Байбазаровым для обсуждения результатов деятельности холдинга в 2023 году

Активы холдинга выросли на 12%, инвестиции и кредитный портфель увеличились на 10%, а чистая прибыль достигла 400 млрд тенге. «Байтерек» превысил планы по финансированию проектов в реальном секторе экономики и поддержке малого бизнеса. Введено в эксплуатацию более 2 млн кв. м. жилья, инвестировано 317,6 млрд тенге в жилищный сектор. За 2023 год холдинг помог 1,1 тыс. фермерам на сумму 48 млрд тенге. На 2024 год запланированы новые инвестиции в АПК, создание 4 тыс. рабочих мест и запуск программ по финансированию обрабатывающей промышленности, туризма и строительства заводов по переработке отходов.

Президент подчеркнул важность поддержки экономического роста и поручил «Байтереку» усилить работу по диверсификации экономики и развитию ключевых отраслей.