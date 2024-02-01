АРТ-фестиваль проходит в НИШ

«История, время, будущее» — под таким названием в НИШ проходит арт-фестиваль. Свое мастерство показывают ребята шанырака «Жалын». Они подготовили сценку «Казахстан в прошлом, настоящем и будущем». В данной постановке учащиеся охватили основные исторические события Казахстана.

Ибрагим Тлеужан в спектакле играл одну из главных ролей. К представлению ребята готовились около месяца.

ИБРАГИМ ТЛЕУЖАН, учащийся НИШ г. Петропавловска:

— Показать историю Казахстана: прошлое, нынешнее состояние Казахстана, и как мы видим наше будущее. Мы показали в нашей сценке то, что Казахстан прошел через многое. Мы на пути столкнулись с бесчисленными войнами, трагедиями. Были и хорошие моменты, были и взлеты и падения. Но в конце мы показали то, что это все было не зря, то, что мы пришли к хорошему.

Арт-фестиваль в НИШ проходит с 2017 года. Принимают участие учащиеся 7-12 классов.

САУЛЕТ МУКАНОВА, заместитель директора НИШ г. Петропавловска:

— Проводим это мероприятие среди шаныраков школы. Здесь принимают все дети 100%. Одно из условий арт- фестиваля — 100% участие шаныраков. Здесь дети показывают те знания, которые они получают именно в кружках, секциях, в дополнительном образовании. Система шанырак работает в НИШ. Здесь два класса объединяются в один шанырак. Один класс с русским языком обучения, другой с казахским.

Победителей и призеров наградят ценными призами. Также ребят отметят в нескольких номинациях.

Камилла Карим