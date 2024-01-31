Ветеринарные лаборатории Казахстана оснастят новым высокоточным оборудованием

Правительство выделило из своего резерва 3,8 млрд тенге на укрепление ветеринарной службы страны. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба Кабмина. Средства направят на оснащение ветеринарных лабораторий высокоточным оборудованием. Казахстан значительно увеличит свои возможности по контролю продукции, поставляемой из других стран. В случае выявления нарушений ветеринарных требований республика сможет оперативно принимать меры для защиты внутреннего рынка от проникновения опасных заболеваний животных. Это даст возможность проводить более точные и достоверные исследования в области ветеринарии, что будет способствовать обеспечению пищевой безопасности страны. Принятие данного постановления Правительства РК является важным шагом на пути к обеспечению продовольственной безопасности и защите здоровья населения страны.



Камилла Карим