Казахстанцы всё больше берут займы в банках на личные цели

В 2023 году казахстанцы активно занимали деньги у банков на личные цели, сообщает LS. По данным Нацбанка, на 1 января 2024 года объем потребительского кредитования в Казахстане превысил 10 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33,7%. Традиционно основная доля займов на личные цели приходится на алматинцев, которые заняли у банков 3,2 трлн тенге. Далее следуют жители столицы — свыше 1 трлн тенге и Шымкента — 831,5 млрд тенге. Меньше всего кредитов оформили в области Улытау. Тем не менее, за год рост почти вдвое.

Диана Салихова

