Жить без телефона не могу: что такое номофобия?

В XXI веке с развитием технологий появились и новые зависимости. Сегодня за круглым столом в формате диалога психолог и учащиеся колледжей обсудили явление номофобии — страх остаться без телефона.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, специалист областного отдела молодежных инициатив ЦОРИ УВП СКО, психолог:

— Постоянно, когда мы его проверяем — это один момент, а когда мы в нем играем, постоянно смотрим какие-либо видео, которые забирают наше время, мы перестаем общаться. Определенные жизненные функции могут теряться. Это влияет на мозг подростков, они перестают ставить себе цели, перестают заниматься определенными вещами: учиться, общаться.

Термин «номофобия» появился только в 2010 году от английского понятия «no mobile phone phobia». Подростки не застали стационарных и мобильных телефонов, в их жизни сразу возник смартфон и стал частью бытия. Такой же естественной, как и реальная жизнь.

— Если телефон сядет, я к этому отношусь вообще без паники, все хорошо. В телефоне я сижу, чтобы провести время, по учебе и в какой-то части по работе тоже.

— Телефон мне нужен для развлечений, общения, игр и общего развития.

— И сколько времени проводите с телефоном?

— Процентов 90 от всего дня. Вообще многое упускается, когда сидишь на мероприятиях в телефоне.

— Поддаешься соблазну провести как можно больше времени с каким-то развлекательным контентом, но в противовес полезная информация оттуда тоже идет.

А вот старшее поколение слишком занято делами в реальной жизни, отвлекаться на листание лент в социальных сетях у них нет времени.

— Зависимость? Да как таковой нет, я по большей части с ребенком играю дома, порой забываю, где телефон лежит.

— По работе в основном пользуюсь. Фоткаю в основном ребенка, для связи и все, такой зависимости нет.

Побороть зависимость от этого маленького устройства можно, говорят специалисты. Постепенное смещение фокуса внимания на информацию и развлечения в реальной жизни сформируют вкус и потребность в определенном качестве данных, и наличие смартфона всегда под рукой перестанет быть столь важным.

Анна Богословская