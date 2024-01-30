В Петропавловске планируют открыть клуб разговорного французского языка

В рамках своего визита в Петропавловск посол Франции Дидье Канесс встретился со студентами кафедры «Германо-романская филология» местного университета. Обучащиеся рассказали о своих будущих планах и перспективах развития французского языка в регионе. Говорили и том, что любителям французской культуры необходимо где-то собираться, чтобы проводить групповые занятия, помогать друг другу в изучении языка и преодолении языкового барьера. К слову, в Петропавловске уже имеется клуб разговорного английского. Занятия проводятся в областной библиотеке им. С. Муканова. В ближайшее время здесь планируют открыть клуб разговорного французского.

Валерия Филатова