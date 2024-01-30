Премьер-министр РК Алихан Смаилов выдвинул инициативу по переходу на сервисную модель налогообложения с фокусом на поддержку бизнеса

Он подчеркнул необходимость ускоренного рассмотрения стимулов для проектов в обрабатывающей промышленности и оптимизации налоговой системы. Смаилов также призвал создавать условия для работы отечественных предпринимателей вокруг крупных предприятий и акцентировал важность социальной ответственности бизнеса.

Он подчеркнул важность офтейк-контрактов для локализации и открытия новых производств, а также поднял вопрос офсетных договоров для трансфера технологий и привлечения инвестиций. Премьер также подчеркнул необходимость увеличения производительности труда и развития экспорта, призывая четко определить критерии господдержки для бизнеса.