Обучающий семинар провели для педагогов-профориентаторов

Для педагогов-профориентаторов школ г. Петропавловска провели обучающий семинар. Сегодня вопрос осознанного выбора будущей профессии учащимися стоит особенно остро. Чаще всего «вчерашние» школьники выбирают самые распространенные и легкодоступные профессии, игнорируя свои способности, таланты и личные предпочтения. Педагоги и методисты обсудили пути решения этой проблемы, проанализировали ситуацию в нашем регионе.

ЖАЗИРА БАУКЕНОВА, руководитель отдела методического центра управления образования СКО:

— Многие дети наши, поступая в высшее учебное заведение, получая грант на обучение, не могут потом устроиться на работу. Или же, устроившись на работу, они понимают, что получили не то образование, которое хотели бы. Поэтому наша задача педагогов-профориентаторов — разносторонне изучить способности каждого ребёнка,чтобы мы уже знали, с какой стороны его можно развивать, совместно с родителями, педагогическим коллективом можно было бы это решить, чтобы ребёнок выбрал свою любимую специальность и продолжил работать по ней.

На сегодня в области насчитывается 355 педагогов-профориентаторов. Целью встречи обозначили объединение совместных усилий в решении проблем, связанных с профессиональной направленностью учащихся. Именно поэтому в колледже машиностроения и транспорта собрались специалисты разных образовательных учреждений города.

АНАТОЛИЙ ФУРМАНЮК, директор Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова:

— Сегодня в нашем учебном заведении собрались профориентаторы, центр методической работы, управление образования, а также работодатели. То есть мы постараемся объединить весь тот спектр работы, который был наработан. Объединить и построить дальнейшие планы. Почему? Потому что приближается выпуск, а для нас это очень важно.

В завершение для участников встречи провели экскурсию по колледжу. Педагоги-профориентаторы увидели, как протекает учебный процесс у будущих специалистов технических профессий. Все свои навыки и умения ребята сразу применяют на практике, закрепляют полученные знания. На данный момент в колледже машиностроения и транспорта обучаются более 1 тыс человек. Вниманию абитуриентов представлены 13 образовательных программ.

Валерия Филатова