Гражданский Альянс СКО подвел итоги прошлого года

В этом году состоялось первое заседание «Гражданского Альянса СКО». Участники встречи подвели итоги работы прошлого года и наметили планы на будущее.

АСЕЛЬ ЕСЖАНОВА, председатель ОЮЛ «Гражданский Альянс СКО»:

— В прошлом году было реализовано более 900 социально значимых проектов, на этот год в рамках заседания будем планировать мероприятия в сфере здравоохранения, образования, гендерной политики.

Тех, кто провел наиболее масштабную работу в социальной сфере, наградили благодарственными письмами за вклад в развитие гражданского общества и медалями «Патриот Казахстана». Виктор Кривошеев помогает лицам с инвалидностью, в 2023 году его отметили на республиканском уровне, вручив премию НПО.

ВИКТОР КРИВОШЕЕВ, председатель общественного объединения инвалидов Есильского района:

— Наша организация занимается развитием спорта, культуры, образования, правозащитой. Я создал группу «Правозащитник» в WhatsApp, Игорь Анатольевич Коновалов бесплатно дает консультации. Люди в трудной жизненной ситуации бесплатно обращаются, получают помощь.

Альянс существует с 2005 года, за это время его активисты провели масштабную работу.

СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ, активист ОЮЛ «Гражданский Альянс СКО»:

— Все начиналось с того, что совершенно небольшие суммы социального заказа были только в управлении областном. Мы все-таки добились, чтобы и в городе, и в районах тоже были созданы социальные заказы, которые помогали бы и сельским, и городским начинающим НПО в становлении своей деятельности.

За прошлый год неправительственные организации реализовали 97 проектов на сумму более 260 млн тенге. Сейчас в Гражданском Альянсе настроены осуществлять долгосрочные проекты, сократив их количество, но увеличив бюджет.

Анна Богословская

