Европейский инвестбанк банк сообщил о своей заинтересованности в дальнейшем развитии отношений с Казахстаном

Сегодня в Брюсселе в рамках форума «Global Gateway» с участием казахстанской делегацией под руководством министра транспорта РК Марата Карабаева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Банком Развития Казахстана и Европейским Инвестиционном Банком на сумму 320 млн евро. Меморандум направлен на дальнейшее развитие проектов в различных несырьевых секторах экономики Казахстана, включая транспорт, которые способствуют целям устойчивого транспортного сообщения между Европой и Центральной Азией. Этот шаг подчеркивает начала партнерства между нашими странами.

Тереса Червинска отметила, что подписание Меморандума сблизит Европейский союз и Центральную Азию.

«Мы планируем развивать устойчивую взаимосвязанность в регионе. С учетом двусторонних отношений. В целом наш Банк активно инвестирует в транспортную инфраструктуру почти 11 млрд евро, что составляет около 20 процентов наших инвестиций», — сказала вице-президент ЕИБ.