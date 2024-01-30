«Должен ли ребенок убираться в школе?» — заседание общественного совета о трудовом воспитании

«Единая программа воспитания» реализуется в детских садах, школах и колледжах Казахстана с 2023-2024 учебного года. Эту тему обсудили на очередном заседании общественного совета. Первостепенную значимость придают трудовому воспитанию. Оно предполагает формирование у детей и подростков навыков самообслуживания, работы в коллективе, уважения к чужому и собственному труду.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, заместитель руководителя управления образования СКО:

— В этой связи в дошкольных организациях создана предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с интересами детей. В старших группах используются соревновательные элементы. Вот такие яркие примеры даже по городу Петропавловску можем назвать. Например, в детских садах есть экопроекты по сбору пластика.

Трудовое воспитание в школах реализуется через общественно-полезную работу: встречи с представителями рабочих профессий, развитие школьных леснических групп, участие в субботниках, акциях, в посадке, уходе и сборе плодовоовощных культур на пришкольных участках и школьных теплицах. К слову, в области таких имеется 96. Немаловажным является и развитие волонтерского движения.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, заместитель руководителя управления образования СКО:

— На сегодня создано 356 волонтерских организаций, в них входят более 12 тысяч учащихся, 267 общественных объединений, в которых почти 6,5 тысяч детей, 60 школьных лесничеств с охватом 1174 старшеклассников.

Наряду с внеклассными мероприятиями трудовое воспитание формируется и в рамках учебных предметов «Трудовое обучение», «Художественный труд». Таким образом, учащиеся 1-2 классов развивают наблюдательность, воображение, творчество. В колледжах воспитание студентов осуществляется через рабочие специальности и волонтерскую деятельность. На сегодня охват студентов-активистов составляет 3,5 тысячи человек. После завершения доклада участники встречи задавали вопросы.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, член общественного совета СКО:

— Почему пошла такая тенденция, что родители стали запрещать детям трудиться на субботниках? И есть ли какое-то правовое основание для этого?

По словам Гульбахши Мусабаевой, раньше детей приучали к труду, учили уважать чужие старания. Член общественного совета привела пример, когда в конце четверти ученики мыли свои парты, вытирали пыль, поливали цветы. Однако, как говорит специалист, отношение детей к труду в настоящее время меняется. На это ответ дала руководитель отдела опеки, попечительстьва и воспитательной работы областного управления образования Мафруза Науанова.

МАФРУЗА НАУАНОВА, руководитель отдела управления образования СКО:

— В рамках новой концепции вырабатывается новый формат работы с родителями. Потому что любое объявление, например, о субботнике, мы должны согласовывать. Вот вы говорите, нужно убирать парты. Родители скажут: «Извините, в рамках данного функционала существует техперсонал, который должен помыть всё, привести в чистоту.

Чтобы вернуть такую практику уборки учащимися, необходимо менять и общество, добавила специалист. Но, самая главная задача сейчас — чтобы ребёнок благополучно получал образование.

Диана Салихова