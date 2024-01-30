2 млрд тенге выделили на футбольный сезон 2024-2025

Пресс-конференцию для журналистов провели в футбольном клубе «Qyzyljar». В зале присутствовали и болельщики. Говорили о подготовке к новому футбольному сезону. Сейчас наша команда находится на учебно-тренировочном сборе в турецком городе Белек. Уже в феврале футболисты проведут игры в рамках Кубка Первого дивизиона России. С 6 по 22 февраля матчи будут транслировать на сайте клуба.

ГРИГОРИЙ ЛОРИЯ, президент ФК «Qyzyljar»:

— Три — четыре дня перерыва будет у ребят, они отдохнут, и мы приступим ко второму, заключительному учебно-тренировочному сбору, где команда будет играть товарищеские матчи. А также нас пригласили принять участие в турнире ФНЛ. Там будут достаточно хорошие команды. Это нам тоже, в общем то, не помешает. Первые два матча мы играем на выезде с «Кайратом» и с «Кайсаром». Они из Анталии поедут сразу в Алматы.

До апреля домашние встречи футболисты будут проводить на стадионе «Карасай», после его закроют на реконструкцию. До конца сезона матчи продолжатся на стадионе «Жастар». В этом сезоне «Qyzyljar» пополнился новыми игроками, так как несколько футболистов покинули местную команду. Ушли Иван Граф, Юрий Бушман, Пабло Подио и другие.

ГРИГОРИЙ ЛОРИЯ, президент ФК «Qyzyljar»:

— Команда на сегодня укомплектована. Остались где-то 2-3 позиции, с которыми мы стараемся не спешить,тщательно выбрать. Кандидатур очень много. Служба работает, просматривают. Как вы знаете, что клуб покинул ряд футболистов. Многие интересовались, почему они покинули клуб. Ну, во первых, закончились контракты, во вторых, по каким-то иным причинан: кто-то из игроков не устроил главного тренера своей игрой.

На футбольный сезон 2024-2025 из республиканского бюджета было выделено 2 млрд тенге. Также в этом году для болельщиков закупили шарфы и футболки с атрибутикой команды.

Камилла Карим

