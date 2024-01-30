198 несанкционированных свалок ликвидировали в 2023 году в СКО

ЖАСЛАН САДУЕВ, и.о. руководителя департамента экологии по СКО:

— По сведениям АО «Национальная Компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», в 2023 году по результатам космического мониторинга в Северо-Казахстанской области выявлено 274 места размещения отходов. В 76 случаях на их территории были нарушены установленные границы. Несанкционированных свалок обнаружено — 198. Все вышеперечисленные участки ликвидированы.

Жаслан Садуев рассказал, что на территории области действует Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем. Она рассчитана до 2025 года. Основная часть мероприятий из намеченного плана исполнена.

ЖАСЛАН САДУЕВ, и.о. руководителя департамента экологии по СКО:

— Хотелось бы отдельно остановиться по неисполненным мероприятиям. Это строительство полигонов ТБО в 9 районных центрах. Завершение модернизации канализационно — очистных сооружений в Петропавловске ТОО «Кызылжар су», строительство КОС в г.Сергеевке. Необходимо отметить, что ранее действовал мораторий на строительство данных объектов. Ожидается строительство данных объектов в 2024-2026 году.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха сероводородом от накопителя сточных вод «Биопруд» в августе 2021 года специалисты ТОО «Научно-технологический центр воды» начали очищать его с помощью зеленой микроводоросли хлореллы. Технология показала положительный результат, отметил и.о. руководителя департамента экологии. По словам Жаслана Садуева, фактов высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом в Петропавловске в 2023-м году не было.

Дарья Пышмынцева