Вечер памяти Зинаиды Табаковой прошёл в Kozybayev University

В Петропавловске почтили память Зинаиды Табаковой. Заслуженного педагога, профессора, Почётного гражданина Северо-Казахстанской области не стало 18 января. Зинаида Петровна долгие годы своей жизни посвятила работе на кафедре русского языка и литературы в местной альма-матер. Она внесла огромный вклад в развитие казахстанской науки. Зинаида Петровна — автор более 300 научных трудов. Ее работы опубликованы в областных, республиканских и международных энциклопедиях.

ЕЛЕНА САБИЕВА, директор Института языка и литературы Kozybayev University:

— Под её руководством защитились 11 кандидатов наук. Это свидетельствует об её уникальном таланте научного руководителя и организатора. Она неутомимо шла к своей основной цели — повышению научного потенциала нашей кафедры. Каким-то образом могла создать особую атмосферу, когда мы хотели заниматься наукой.

Зинаида Петровна воспитала не одно поколение филологов, лингвистов, журналистов и педагогов. Именно она стала инициатором открытия новой специальности «Журналистика». Сегодня о ней вспоминают её бывшие коллеги, ученики, друзья и знакомые.

ТАТЬЯНА ПРОТОПОПОВА, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Она внесла огромный вклад в подготовку и воспитание молодого поколения специалистов, научных работников для многих отраслей экономики, социальной, культурной жизни и, в первую очередь, для сферы образования.

ОЛЬГА АНИЩЕНКО, профессор Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова:

— В одной из статей Зинаида Петровна пишет: «Патриотизм — это любовь к природе своего родного края, это ответственность за будущее, будущее детей». И она была верна своему принципу. Потому что будущее поколение — это не одно поколение студентов, которым она передала свои знания, отдала частичку своей души, частичку своего сердца. И это будет в памяти.

АНАТОЛИЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Три года она была у нас куратором. Самые первые воспоминания об этом человеке — это светлый образ, который всегда возникает в сознании, когда упоминается только её имя, на протяжении вот уже более 50-ти лет. Пришла молодая, красивая. Ей тогда было всего лишь 34 года.

Зинаида Табакова оставила неизгладимый след не только в научных работах и сердцах учеников. Решением Ученого совета Kozybayev University 258 аудитории в третьем учебном корпусе присвоено её имя.

Валерия Филатова