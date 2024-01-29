В СКО стартовал зимний спортивный праздник «Север-2024»

Зимний спортивный праздник «Север — 2024» проходит в СКО. В этом году его принимает Кызылжарский район. В рамках «Севера» прошел чемпионат области по хоккею с мячом. В нём приняли участие 12 районных команд.

В воскресенье состоялись финальные игры. В жарких баталиях за третье место поборолись команды районов Шал акына и Кызылжарского. Игра напряженная. Игроки пытались найти уязвимое место соперника. Со счётом 7:2 одержали победу кызылжарцы.

АНДРЕЙ МАХАМАДЕЕВ, капитан команды Кызылжарского района:

— С группой вышли. Сыграли две игры, одну проиграли и одну выиграли. За третье место сейчас играли и заняли его. С начала был групповой этап, выход из группы, сегодня финальные соревнования. Поскольку мы хозяева «Севера» в этом году, в групповом этапе не участвовали, сразу выходили с четвертой командой в финал.

В финальной игре за чемпионство играли мусреповцы и тайыншинцы. Болельщики не теряют надежду и верят в победу своих команд.

— Тайынша ведет. Сейчас всё хорошо.

— Я верю в неё, уверен. Я считаю, что выиграю.

— Все дни хожу, болею за отца, за команду. Счет 3:1, к сожалению, не в нашу пользу, но надеюсь.

Встреча закончилась со счётом 13:1 в пользу команды Тайыншинского района. Она и стала победителем чемпионата по ринк-бенди, серебро у мусреповцев, бронзовые медали у кызылжарцев. Областной спортивный праздник «Север-2024» продолжится на этой неделе в Кызылжарском районе, где будут определяться сильнейшие в зимнем Президентском многоборье. Финальные игры праздника «Север-2024» пройдут 20 февраля.

Камилла Карим