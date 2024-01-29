В СКО автодороги очищают от снега

На автотрассах области усилили работу по зимнему содержанию дорог и профилактике дорожно-транспортных происшествий. Знаки ограничения скорости и усиленное патрулирование встречают водителей на опасных участках дороги, куда ещё не дошла снегоочистительная техника.

— Очень большая, высокая колейность, и водителям надо понимать, в таких местах стараться не обгонять транспорт, потому что здесь именно очень большая опасность, что автомашину развернёт и, возможно, на встречную полосу.

Это участок автодороги республиканского значения «Челябинск — Новосибирск». Тянется он от Петропавловска до государственной границы. Ход дорожных работ инспектируют сотрудники полиции и Северо-Казахстанского филиала АО «КазАвтоЖол».

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— Сейчас на трассе находимся М51, на всей протяжённости дороги имеется очень высокая колейность. «КажСервис» проводит работы по очистке дороги. Мы же, ДП, определяем опасные участки, где будет временно устанавливаться ограничение скорости 60.

Во время рабочих совещаний были выработаны принципы усиленной работы для снижения аварийности. АО «КазАвтоЖол» увеличило количество техники путём привлечения дополнительных подрядчиков.

КАНАТ УСЕРБАЕВ, заместитель директора СКОФ «КазАвтоЖол»:

— Протяжённость участка 120 км., на данном участке работает 5 единиц техники, производятся работы по очистке, по снятию наката. Данные работы продолжаются уже с ночи.

Всего на дорогах области работают 80 единиц техники, планируется привлечь и гусеничные тракторы. Полицейские убедительно просят водителей быть внимательными на зимних дорогах, особенно в непростых климатических условиях нашего региона.

Валерия Сиваш

