В Петропавловске возложили цветы к памятнику воинам 314-й Стрелковой дивизии

27 января исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Фашисты оккупировали город осенью 1941-го. На протяжении 900 дней и ночей ленинградцы выживали в непростых, экстремальных условиях. Большой вклад в прорыв блокадного кольца внесла 314-я Стрелковая дивизия, сформированная в Петропавловске. Традиционно в январе и накануне праздника Великой Победы в мае жители города несут к памятнику цветы, чтобы почтить память погибших солдат и мирных жителей.

АКАТЖАН АРЫКОВ, председатель областного ООИ «Союз Чернобыль»:

— Надо всегда помнить, как этот мир к нам пришёл. Нашим предкам, потомкам всегда надо помнить, говорить. Спасибо нашим отцам и дедам, которые дали нам эту победу.

Когда началась блокада, Ирине Сидельниковой исполнилось всего 5 лет. На тот момент она проживала с семьей в Ленинграде. Как неожиданно и быстро красивый город охватила тревога, страх, голод и скорбь, женщина помнит в мельчайших подробностях.

ИРИНА СИДЕЛЬНИКОВА, жительница блокадного Ленинграда:

— Самолёт прямо над нашим двором летит, зажигалки эти кидает, стреляет. У нас окно открывается, цветы вылетают. Мы с братом успеваем убежать на другую сторону. Через некоторое время мама забегает: «Ребята, вы где?» Завод, на котором работала мама, уезжал. И вот таким образом нас по Ладожскому льду нас вывезли. Это, я говорю, «господин Случай». Караван был из 8 машин. Только 4 пришли на другой берег. И мы были в одной из этих 4 машин.

В состав 314-й Стрелковой дивизии вошли 10 тысяч человек. 75% — североказахстанцы. Наши земляки сражались в рядах Ленинградского фронта. За отличие в бою и освобождение г. Кингисеппа дивизия получила почётное звание «Кингисеппская». Также за образцовое выполнение заданий командования она награждена Орденом Кутузова II степени.

Валерия Филатова