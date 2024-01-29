В Мажилисе обсудили проект закона о противодействии коррупции

Общественная палата при Мажилисе, в сотрудничестве с парламентариями и экспертами, обсудила проект закона о противодействии коррупции и соответствующие поправки. Председательствовал депутат Айдос Сарым, а заседание участвовала вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева. Изменения предусматривают введение публичного реестра коррупционеров и уголовную ответственность за предложение взятки.

Президент Фонда развития парламентаризма Зауреш Батталова поддержала инициативу, но выразила необходимость пересмотра норм для повышения эффективности. Участники заседания также предложили усилить роль антикоррупционной экспертизы и дополнить законопроект нормами по деловой и политической коррупции. Проекты будут доработаны в рамках рабочей группы.