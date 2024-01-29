Турнир по карате «Новое поколение» прошёл в Петропавловске

Восьмилетний Алимбет Касиет карате занимается всего 3 месяца. Сегодня у юного каратиста первые соревнования, поэтому немного волнуется. Готовился к турниру достаточно долго и упорно. Результат превзошел все ожидания — с ковра вышел победителем.

АЛИМБЕТ КАСИЕТ, каратист, г.Петропавловск:

— Я очень рад, что победил. Я горожусь собой. Мной городится вся моя семья, и я это понимаю. Мне очень нравится этот вид спорта. Я рад, что папа меня сюда записал. У меня была слаженная тактика: сначала немного его ослабить быстрыми ударами в грудь и потом правой в голову попасть.

Турнир «Новое поколение» проходит только для новичков — обладателей белых поясов. Здесь и дети, и взрослые. Для начинающих каратистов это был их первый опыт больших соревнований. В этом сезоне секции по кёкушинкай карате записались более 400 ребят. На соревнования приехали также ребята из районов М. Жумабаева, Есильского, Кызылжарского, Тайыншынского, Аккайынского и Мамлютского.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, директор СКОФ РОО «Всеказахстанская организация кёкушинкай карате»:

— Этот турнир делается для того, чтобы научить ребят выходить на татами, попробовать свои первые силы и начать свой новый год с новыми победами. Здесь будут и победы, и поражения, но ребята получат свой первый боевой опыт, и это самое бесценное. И именно с таких ребят мы начинаем каждый год.

Серьезные соревнования у ребят начнутся только в июне. А сейчас упорные тренировки и работа над ошибками.

Камилла Карим