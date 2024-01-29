Торжественную присягу приняли военнослужащие в/ч 6637

В воинской части 6637 в торжественной обстановке приняли присягу военнослужащие призыва 2023 года. Вместе со старшим призывом собралось более 400 человек.

ШУХРАТ АШИМОВ, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— Здесь стоят ребята из Костанайской, Акмолинской областей, из Астаны, Караганды. Ребята, которые приехали отслужить в нашей воинской части в рядах Национальной гвардии ровно год. Эта торжественная клятва останется у них на всю жизнь. Ведь Родине присягают только один раз в жизни.

В строю 187 военнослужащих срочной службы из разных регионов республики. Аскар Шайкенов на присягу приехал из города Кокшетау. Он считает, что каждый мужчина должен отдать долг Родине и пройти службу в армии. В будущем планирует связать с этим свою жизнь.

АСКАР ШАЙКЕНОВ, военнослужащий воинской части 6637 НГ РК:

— Армия — это то место, где мальчик становится мужчиной. Я сам патриот и думаю, что каждый мужчина должен отдать долг Родине, проявить себя, раскрыть свои качества, в том числе и физические навыки, профессиональные качества. На данный момент я уверенно иду по этому пути, для того, чтобы стать лучше. Для того, чтобы стать защитником своей Родины. Это очень ценно.

Поддержать военнослужащих приехали их родные и близкие.

— Я пришла поддержать своего внука. Желаю ему хорошо отслужить. Пусть в нашей стране всегда будет спокойно и безопасно.

— Пусть в нашей стране будет больше такой патриотичной молодежи. Мы приехали на присягу к сыну. Всем желаем удачи.

После принятия присяги военнослужащих распределят в подразделения воинской части 6637. 8 человек будут проходить службу в Академии Национальной гвардии в городе Петропавловске.

Валерия Сиваш