Министерство науки и высшего образования РК обновило программу изучения казахского языка

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан внесло изменения в типовые учебные программы общеобразовательных дисциплин для высших учебных заведений.

Обновленная программа по казахскому языку направлена на развитие языковых навыков, многообразие стилистических возможностей, представление о нормах языка, расширение словарного запаса и развитие способности анализа языковых явлений. Ожидается, что выпускники программы смогут свободно общаться в различных сферах, читать и анализировать тексты разных жанров, а также писать статьи и корреспонденцию на казахском языке.