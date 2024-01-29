Ажар Гиният посетила Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу

Презентация проекта телемедицины продолжилась в Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице. Учреждений подобных этому в Казахстане — 32. В больнице обслуживают свыше 39 тысяч тайыншинцев, в 2024-м году здесь будут получать медицинские услуги больше 30 тысяч жителей Акжарского и Уалихановского районов.

ЖЕРОМ СУАСТЬЕ, представитель компании «CЗMedical»:

— Телемедицинское оборудование для проведения телеконсультаций. Его установили в 16-ти медицинских учреждениях СКО. Это оборудование позволяет пациентам получить консультацию, приём у узкого врача специалиста, который находится в областной либо в межрайонной больнице. Здесь есть датчик узи, ЭКГ, камера высоко разрешения для ЛОР осмотра, оборудование для осмотра кожи.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— Информация с облака должна интегрироваться с нашей информационной системой.

Этот вопрос сейчас прорабатывается владельцами умной технологии. Для её бесперебойной работы нужна хорошая скорость интернета. Возможности телемедицины сэкономят пациентам из сёл время и средства, которые они тратили, чтобы добраться в Тайыншу. Кроме того, новое оборудование облегчит труд медиков, которые выезжали на приём в населенные пункты, оставляя в райцентре часть пациентов. Качество медицины в городах и сёлах с каждым годом должно выходить на новый уровень, считает министр здравоохранения Ажар Гиният. Во многом, по её мнению, эту задачу тормозит нехватка кадров. В Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице не хватает 14-ти врачей.

АЖАР ГИНИЯТ, министр здравоохранения РК:

— Только в прошлом году мы увеличили со стороны Правительства, по поручению Главы государства, гранты на резидентуру, мы их доведем до 3,5 тысяч. С этого года было принято министерством решение 2,5 тыс грантов ведомства, по количеству населения разделим и отдадим акимам. Чтобы вы могли сами составить заявку, кто вам нужен. Принято решение врачей, которые едут на село сегодня поддерживать подъемными.

Речь идёт об единовременной денежной выплате в размере 8,5 млн тенге. В 2023-м году при поддержке минздрава в Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице провели капитальный ремонт на трёх этажах.

МАКСАТ КУДРАТУЛЛАЕВ, директор Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:

— Сделали ремонт на втором этаже в родильном отделении второго уровня, третий этаж у нас терапия с неврологией, четвёртый — гинекология с детским отделением. Ремонт завершён полностью, пациенты заселены. У нас на 2024-й год запланирован капитальный ремонт с реконструкцией первого этажа. Мы реанимацию, которая сейчас у нас находится на 5 этаже, хотим перенести на первый. Потому что пациенты с острым инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения должны получать помощь, начиная с приёмного покоя.

К нему, кстати, будет сделана пристройка, где установят магнитно-резонансный томограф. Кроме того, в 2024-м году при содействии минздрава в многопрофильной межрайонной больнице появится ангиографическая установка.

Дарья Пышмынцева