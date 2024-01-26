Эксперты рассказали об адаптации социально значимых объектов для лиц с инвалидностью в СКО

Ежегодно сотрудники местных исполнительных органов проводят мониторинг доступности объектов самых разных сфер для лиц с особыми потребностями. В Северо-Казахстанской области проживает около 25 тысяч таких граждан.

ДАНА КАЛИЕВА, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Мониторинг осуществляется с привлечением советников акимов по делам лиц с инвалидностью, представителей общественных объединений и партии «Amanat». В 2023-м году мониторинговыми группами осуществлено 243 выезда, по результатам которых выдано 217 рекомендаций. В том случае, если собственники объектов отказываются принимать меры по организации доступной среды на объекте, МИО районов и г.Петропавловска направляют письма в департамент Комитета труда и социальной защиты по СКО.

Только на основании таких писем от органов соцзащиты специалисты департамента провели более 30 проверок. Кроме того, сотрудники ведомства дополнительно выходили на них 125 раз.

ГАУХАР ГАБДУЛЛИНА, руководитель отдела департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО:

— По итогам проверок выявлено более 300 нарушений, выдано 83 предписания об их устранении, наложено 22 административных штрафа на общую сумму 6,4 млн тенге. По статье 83 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрены штрафы за не обеспечение доступа: на должностных лиц — в размере 5 МРП, на субъектов малого бизнеса и коммерческие организации — в размере 120 МРП, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 400 МРП.

Бизнесмены экономят на пандусах, подъемниках, на установке тактильных полос и переоборудовании уборных комнат. В первом полугодии 2024-го специалисты департамента запланировали проверить 36 объектов. О том, что из себя представляет такая работа, хорошо знает Владимир Эрман. Советник акима области по вопросам лиц с инвалидностью в 2023-м году побывал почти во всех районах области. Посещал акиматы, объекты здравоохранения, культуры и спорта, здания, которыми владеют предприниматели в райцентрах. Проблемы в них повторяются, отмечает Владимир Эрман. По его мнению, достаточно их и в областном центре, особенно зимой.

ВЛАДИМИР ЭРМАН, советник акима Северо-Казахстанской области по вопросам лиц с инвалидностью:

— Зимой просто квест, испытание какое-то. Это бордюры, скаты, переходы по тротуарам. Снег сейчас плохо убирается, когда ты переходишь дорогу, там у бордюров высота, где можно перевернуться на коляске. В плане дорожной инфраструктуры это большая проблема у нас в городе. Люди очень сильно страдают от этого, хочу через вас обратиться к лицам с инвалидностью, чтобы обращались, писали заявления в департамент труда и социальной защиты, чтобы у них было основание приехать и проверить какой-либо объект в районах, в городе.

Владимир Эрман считает, что сделать городскую и сельскую среду доступнее для лиц с инвалидностью можно только общими усилиями. Чтобы люди с проблемами со зрением, слухом, нарушениями опорно-двигательного аппарата не становились заложниками собственного дома, а могли выходить на улицу, не чувствуя себя ущемленными.

Дарья Пышмынцева