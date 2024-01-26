Вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки представил новый законопроект «О науке и технологической политике»

Он отметил ключевые изменения, включая совместимость новых структур управления в области науки и новый статус Национальной академии наук. Законопроект также предусматривает систему оценки результатов исследований в производстве и развитие венчурного финансирования.

Отмечено введение доплаты за ученое звание и предоставление жилья молодым ученым. Банк «Отбасы банк» запускает программу по предоставлению квартир молодым ученым в рамках этой инициативы. По словам вице-министра, сейчас в Казахстане 22 тысячи ученых, и к 2029 году планируется достичь числа в 29 тысяч.